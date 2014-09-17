هدى الهاشمي مديراً لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي

أعلن مركز محمد بن راشد آل مكتوم للإبتكار الحكومي عن تعيين هدى الهاشمي مديرة لإدارة المركز وذلك في خطوة تهدف لتفعيل عمل المركز وتحقيق أهدافه.



> ويأتي تعيين هدى الهاشمي كمديرة للمركز في إطار جهود الحكومة لتوظيف الخبرات والكفاءات الوطنية المناسبة لتسهم في دفع عجلة التطوير وتعزيز دور الإبتكار وترسيخ صناعة الأفكار كعمل مؤسسي في منظومة العمل الحكومي وصولا إلى رؤية الإمارات 2021 .



> وأعربت هدى الهاشمي عن سعادتها بالثقة التي منحت لها بتولي إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي والذي يعد مبادرة رائدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسيخ ثقافة الابتكار وتحقيق الريادة في العمل الحكومي والوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية.



> وأكدت أنها ستعمل على توظيف خبراتها بما يخدم أهداف المركز المتمثلة في تعزيز مكانة وسمعة حكومة دولة الامارات كمركز ابداع عالمي وتشجيع الابتكار في القطاع الحكومي بالدولة الامارات وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتطوير الحكومي ورفع الوعي بأهميته ودوره في تعزيز الاداء الحكومي وبناء القدرات في مجال الابتكار الحكومي في حكومة الامارات.



> وبالإضافة إلى موقعها الحالي كمديرة تنفيذية لقطاع الاستراتيجية والسياسات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء الذي تشغله منذ العام 2011 فقد شغلت هدى الهاشمي عدة مناصب حكومية حيث عملت في المكتب التنفيذي لحكومة دبي منذ إنشائه في العام 2001 وشغلت فيه عدة مواقع مهمة من بينها مديرة الإبداع والتطوير وكانت مسؤولة عن الإبتكار الحكومي ولعبت دورا فاعلا ضمن الفريق الرئيسي الذي أشرف على عدد من المشاريع الاستراتيجية في حكومة دبي مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الطبية وغيرها من المشاريع المهمة ثم تولت منصب مديرة إدارة تطوير القطاع الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة دبي وكانت تتولى مهام إعداد برامج تطوير القطاع الحكومي كما شغلت منصب المديرة التنفيذية المؤسس للمكتب الإستشاري لحكومة دبي.



> وتحمل هدى الهاشمي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا وحاصلة على جائزة الشيخ راشد للتفوق العملي وهي خريجة كلية لندن لإدارة الأعمال وخريجة برنامج الشيخ محمد بن راشد للقيادات وهي عضوة في اللجنة العليا لبرنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي وتتمتع كذلك بعضوية مجلس أمناء مؤسسة "اندماج" التي ترأسها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم سمو الأميرة هيا بنت الحسين.



> الجدير بالذكر أن مركز محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الحكومي الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا يأتي في إطار رؤية سموه المتكاملة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات حيث وجه سموه بالعمل على تأسيس جهاز حكومي متخصص ومعني بتطوير الابتكار الحكومي ووضع مؤسسات الإبتكار في إطار متكامل.



> وسيعمل مركز محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الحكومي على بناء قاعدة بيانات حديثة ومتجددة عن كافة الممارسات الحكومية المبتكرة حول العالم لتوفيرها للمؤسسات الحكومية في الدولة كما سيعمل على تعزيز دور الابتكار كمحرك رئيس للتطوير الحكومي إضافة لبناء كوادر وطنية متخصصة في توليد الأفكار وتعزيز الابتكار في المجالات التشريعية والقانونية والخدماتية وفي أدوات التواصل مع الجمهور وتعزيز فاعلية التخطيط والتنفيذ في كافة الجهات الحكومية.



> ووجه سموه بأن يوفر المركز خدماته لكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إضافة لكافة حكومات الدول العربية الراغبة بالاستفادة من منظومة الأدوات التي سيطورها المركز مع شركائه العالميين.

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