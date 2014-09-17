ملك السويد يتعرض لحادث سيارة

تعرض ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف لحادث تصادم سيارة وهو في طريقه إلى مطار في ستوكهولم دون أن يصاب بأذى، حسبما أفادت المتحدثة باسم القصر الملكي أنيكا سونربرغ.

وأوضحت سونربرغ أن الملك ذي الثمانية والستين عاما كان في المقعد الخلفي الأربعاء عندما اصطدمت سيارته بأخرى.

ونشرت صحيفة “أفتونبلادت” صورة على موقعها على الإنترنت تظهر السيارة الملكية من طراز مرسيدس ذات ألوان داكنة وبها أضرار في المقدمة وقد انتفخت الوسادة الهوائية الخاصة بالسائق.

وقال القصر إن الملك والسائق والمساعد كلهم بخير.

وأضافت سونربرغ أنها لا تعلم إذا ما كان أي شخص في السيارة الأخرى قد أصيب أو إن كانت ستكون هناك أية تبعات قضائية.

وقالت سونربرغ إن الملك نقل إلى سيارة أخرى وتوجه إلى مطار بروما للقيام برحلة إلى شمالي السويد.