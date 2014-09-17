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ضبط 735 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنوفية

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ضبط 735 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنوفية ضبط 735 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنوفية

صورة أرشيفية

تواصل إدارة مرور المنوفية حملاتها اليومية لضبط الشارع المنوفى وضبط المخالفين وتحرير مخالفات لاصحابها, حيث شنت مديرية المرور اليوم الاربعاء حملة مكبرة بمراكز المحافظة.

وأسفرت حملاتها عن ضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية و122 حالة سحب تراخيص و172 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش و10 حالات تصالح فورى و6 سيارات بدون لوحات و4 توك توك بدون لوحات و3 حالات عدم استخدام حزام الامان و3 حالات تحدث فى المحمول و735 مخالفة على نموذج 125 وضبط ساق يقوم بتحصيل أجرة ازيد من المقرر.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة .

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