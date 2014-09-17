أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاربعاء وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب الأفراد.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فى نهاية التعاملات نحو 3ر1 مليار جنيه ليصل الى مستوى 9ر521 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 722 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 43ر0 فى المائة ليصل الى مستوى 39ر9575 نقطة،فيما تراجع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي أكس 70/ بنحو 5 .0 فى المائة ليصل إلى مستوى56 .625 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى خسر نحو 12 .0 فى المائة من قيمته ليصل الى مستوى 98 .1136 نقطة.

ومن جانبه قال محمد عسران رئيس مجلس ادارة شركة”إيفا” لتداول الأوراق المالية إن البورصة بدأت على هدوء وسط تداولات محدودة بسبب سيطرة الترقب على سلوك المستثمرين لكن التداولات تحسنت بشكل ملحوظ فى النصف الثاني من جلسة التداول بفضل عمليات شراء على أسهم منتقاه فى”القطاع المصرفي” وقطاع “العقارات” قامت بها مؤسسات وصناديق استثمار.

ومن جانبها قالت نهال جمال الدين محللة أسواق المال إن أداء البورصة اليوم اتسم بالاتجاه العرضي وسط عمليات تجميع للأسهم وإعادة هيكلة للمحافظ المالية، وسط التوقعات الإيجابية والمتفاءلة بالاقتصاد بعد اكتمال تغطية شهادات استثمار قناة السويس فى أقل من 10 أيام من طرحها.

وتوقعت عودة السوق للصعود للقوي خلال الأسبوع المقبل ليقترب من مستوياته القياسية السابقة لافتة الى أنه فى حالة إختراقه قد يخترق المؤشر مستوى 10200 نقطة.

ومن جهته قال أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة “وثيقه” لتداول الأوراق المالية،إن البورصة المصرية تستعد لموجة صعود قوي خلال الفترة المقبلة يختبر خلالها المؤشرالرئيسي مستوي 10 الآف نقطة.

وأضاف عبدالحميد أن المؤشر الرئيسي مرشح لإعادة اختبار مستوى الدعم 9500 نقطة والذي تجاوزه بجلسة الامس تمهيدا للانطلاق خلال الجلسات القادمة.

ونصح المستثمرون بالشراء بجزء من السيولة المالي المتاحة خلال الفترة الحالية والاحتفاظ بجانب من السيولة تمهيدا لأي تطورات لاحقة مشيرا إلى أن الأسعار في الوقت الحالي مناسبة للشراء.

أ ش أ