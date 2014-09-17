محمد بن زايد يصل القاهرة على رأس وفد رفيع

وصل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الى القاهرة في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع و معالي المهندس شريف إسماعيل وزير البترول ومعالي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ومعالي اشرف العربي وزير التخطيط ومعالي هاني قدري وزير المالية ومعالي عادل لبيب وزير التنمية الادارية وسعادة السفير إيهاب حموده سفير جمهورية مصر لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

ويرافق سمو ولي عهد ابوظبي خلال زيارته لجمهورية مصر العربية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأجريت لسمو ولي عهد أبوظبي مراسم استقبال رسمية على ارض مطار القاهرة الدولي حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين واستعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته وصافح سموه كبار مستقبليه.

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