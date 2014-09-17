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ضبط 500 عبوة دواء بقيمة مليون جنيه بحوزة راكب مصري قادما من فرنسا

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ضبط 500 عبوة دواء بقيمة مليون جنيه بحوزة راكب مصري قادما من فرنسا ضبط 500 عبوة دواء بقيمة مليون جنيه بحوزة راكب مصري قادما من فرنسا

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء راكبا مصريا حاول تهريب 500 عبوة دواء مستورد لعلاج العظام قيمتها مليون جنيه أخفاها داخل حقائبه لدى عودته من فرنسا وتم إحتجازها وتحرير محضر للراكب .

ذكرت مصادر جمركية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من باريس إشتبه مجدى فريد نائب مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” س . م ” وبفتحها عثر بداخلها على 500 عبوة دواء مستورد قيمتها مليون جنيه وتستخدم فى علاج أمراض للعظام , أمر أحمد حسن عبدالمجيد وكيل الوزارة لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب .

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