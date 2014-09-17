دفاع “دومة” في “أحداث الوزراء” يعلق قراره السابق بالانسحاب

قال الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء” انه طلب الانسحاب من الدفاع فى الجلسة الماضية لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الا وانه بعد التشاور مع دومة قرر العدول عن قراره بالانسحاب مع استمرار المطالبة طلباته ، وطالب الدفاع السماح بادخال زوجة دومة بحضور الجلسة.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.