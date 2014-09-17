طوارىء بالمطار لشحن 253 كجم ذهب خام إلى كندا لتنقيتها



> إتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء إجراءات مشددة لتأمين شحن 253 كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكرى على الطائرة الهولندية المتجهة إلى كندا عن طريق أمستردام لتنقيتها وبيعها في البورصات العالمية .

صرحت مصادر أمنية وصلت الشحنة داخل 13 طردا قبل يومين على طائرة خاصة من مرسى علم بصحبة 5 من شركة ” سنتامين ” الأسترالية المالكة لمنجم السكرى , تم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو ووضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة , تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والدمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول للسماح لها بالسفر لتنقيتها فى الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية .