أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور..”سادوت ـ المطلة” طريق الإرهاب برفح …«4 عمليات وعشرات العبوات الناسفة».. وسط غياب التأمين

Google+ Print
unnamed (4)

المنطقة التى تقع بين قريتى سادوت والمطلة

 

شهدت المنطقة التى تقع بين قريتى سادوت والمطلة، بالطريق الدولى “الشيخ زويد ـ رفح “، 4 إرهابية منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يونيه وحتى الآن .

وتشهد المنطقة بخلاف تلك الحوادث، انفجار العشرات من العبوات الناسفة، دون وقوع إصابات . 

 

مذبحة رفح الثانية 19 أغسطس 2013

635135546851728362_619_1213022828_n

كان أشهر تلك الحوادث، مذبحة رفح الثانية في شهر اغسطس من العام الماضي والتي راح ضحيتها 25 جنديا من قوات الامن المركزي.

 

وشهد نفس المكان، فى 14 أغسطس الماضى، انفجار مدرعة، أدى الحادث إلى استشهاد مجند وإصابة 5 أخرون .  

وفى 2 سبتمبر الجارى، انفحرت مدرعة أخرى مما أدى إلى استشهاد ضابط و10 مجندين   .

وأخر تلك الحوادث، كانت مدرعة الكشف عن المفرقعات مما أدى إلى استشهاد ضابط و5 مجندين أمس الأربعاء . 

 

مطالبات لإنشاء كمين ثابت لتوفير الحماية اللازمة 

سادت حالة من الاستياء لدى أفراد الشرطة، مع تكرار استهداف حافلات الجنود فى نفس المكان، دون توفير الحماية اللازمة، وطالبوا بانشاء كمين ثابت فى نفس المكان لمنع وصول أفراد الجماعات المسلحة إليه وزرع العبوات الناسفة بكل سهولة وتصوير تلك العمليات .

كان قد شهد نفس الطريق، أمس الأربعاء، استهداف مدرعة الكشف عن المفرقعات والتى مهمتها تمشيط الطريق الدولى والكشف عن أى عبوات قد تكون مزروعة على جانبى الطريق إلا انها وقعت فى أحد العبوات، واسفر انفجارها عن استشهاد ضابط و5 مجندين واصابة اثنين اخرين .

ونشرت جماعة أنصار بيت المقدس، أمس الأربعاء، مقطع ، يوضح عملية استهداف المدرعة، تعلن فيه مسؤليتها عن الحادث .

 

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»