بالصور..”سادوت ـ المطلة” طريق الإرهاب برفح …«4 عمليات وعشرات العبوات الناسفة».. وسط غياب التأمين

شهدت المنطقة التى تقع بين قريتى سادوت والمطلة، بالطريق الدولى “الشيخ زويد ـ رفح “، 4 حوادث إرهابية منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يونيه وحتى الآن .

وتشهد المنطقة بخلاف تلك الحوادث، انفجار العشرات من العبوات الناسفة، دون وقوع إصابات .

مذبحة رفح الثانية 19 أغسطس 2013

كان أشهر تلك الحوادث، مذبحة رفح الثانية في شهر اغسطس من العام الماضي والتي راح ضحيتها 25 جنديا من قوات الامن المركزي.

وشهد نفس المكان، فى 14 أغسطس الماضى، انفجار مدرعة، أدى الحادث إلى استشهاد مجند وإصابة 5 أخرون .

وفى 2 سبتمبر الجارى، انفحرت مدرعة أخرى مما أدى إلى استشهاد ضابط و10 مجندين .

وأخر تلك الحوادث، كانت مدرعة الكشف عن المفرقعات مما أدى إلى استشهاد ضابط و5 مجندين أمس الأربعاء .

مطالبات لإنشاء كمين ثابت لتوفير الحماية اللازمة

سادت حالة من الاستياء لدى أفراد الشرطة، مع تكرار استهداف حافلات الجنود فى نفس المكان، دون توفير الحماية اللازمة، وطالبوا بانشاء كمين ثابت فى نفس المكان لمنع وصول أفراد الجماعات المسلحة إليه وزرع العبوات الناسفة بكل سهولة وتصوير تلك العمليات .

كان قد شهد نفس الطريق، أمس الأربعاء، استهداف مدرعة الكشف عن المفرقعات والتى مهمتها تمشيط الطريق الدولى والكشف عن أى عبوات قد تكون مزروعة على جانبى الطريق إلا انها وقعت فى أحد العبوات، واسفر انفجارها عن استشهاد ضابط و5 مجندين واصابة اثنين اخرين .

ونشرت جماعة أنصار بيت المقدس، أمس الأربعاء، مقطع فيديو، يوضح عملية استهداف المدرعة، تعلن فيه مسؤليتها عن الحادث .

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