بدء عرض الأحراز والفيديوهات بمحاكمة دومة و269 آخرين في “أحداث مجلس الوزراء”

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011

> عرض الإسطوانات وأحراز القضية حيث تبين من عرض الإسطوانة الأولى صور من أحداث مجلس الوزراء والثانية عبارة عن 3 من أفراد الجيش وهم يقومون بسحل متظاهر فى ميدان التحرير و يلقونه على جانبى الطريق وبعض المتظاهرين يقولون “حرام عليكو هذا هو الجيش الذى يقوم بحماية المتظاهرين والمواطنين”.

وشملت الإسطوانة الثالثة بعض افراد الجيش وهم يلقون الحجارة ويسحلون سيدة ومتظاهر آخر وسيارة إسعاف وهى تقوم بنقل مصاب من المتظاهرين واثناء ذلك اعترض ناصر امين وخالد على ان عضو الدائرة اليسار يقوم بإملاء سكرتير الجلسة دون علمهم وطالبوا ان يتم ذلك علنيا.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.