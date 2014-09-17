«فاينانشال تايمز»: جهود السيسي لإنعاش الاقتصاد «تجاوزت معظم التوقعات»

رصدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تقييمات خبراء اقتصاديين لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مرور 100 يوم على توليه السلطة، وقالت الصحيفة، إنه بعد مرور 100 يوم على حكمه، نال السيسي تقييمات حذرة من الاقتصاديين.

ونقلت الصحيفة عما ذكرته شركة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث الاقتصادية، في تقرير، الثلاثاء، أنه على الرغم من انتقاد خطط السيسي للإصلاحات الاقتصادية كونها تتسم بالغموض، فإن جهوده لإنعاش الاقتصاد المصري تجاوزت معظم التوقعات، وقالت الشركة إن الإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن «يجب أن يُخفف بعض مواطن الضعف في الاقتصاد المصري على المدى القريب»، ورأت الصحيفة البريطانية أن أهم هذه الإصلاحات رفع الدعم، الذي يمثل ثلث الإنفاق الحكومي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إلحاح صندوق النقد الدولي لتنفيذ ذلك، لم تستطع أي من الحكومات السابقة تحقيق الأمر خوفا من اندلاع اضطرابات في البلاد.

ووفقا لتقديرات «كابيتال إيكونوميكس»، فإن قرار الحكومة، في يوليو الماضي، برفع أسعار الطاقة، من شأنه أن يُقلل عجز الموازنة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي للشرق الأوسط في الشركة، جيسون توفي، قوله إنه «من المحتمل أن يكون هناك المزيد من خفض الدعم في المستقبل، ولكنه بعد ذلك ربما تتباطأ الأمور قليلا نظرا لارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين»، ورأت «فاينانشيال تايمز» أن مصر حققت أيضا تقدما في إصلاح قطاع الطاقة المعطل ولو بشكل جزئي.

وأشارت الصحيفة إلى مقاومة شركات الطاقة الأجنبية في الماضي، الاستثمار في مصر بسبب اعتياد الحكومة على خرق اتفاقيات التصدير، فضلًا عن أن استهداف المسلحين لخطوط الأنابيب وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بشكل حاد، ولفتت إلى أن ذلك تزامن مع فشل البنية التحتية للطاقة في البلاد مواكبة الاستهلاك المتزايد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل اعتيادي.

ورأت شركة «كابيتال» أن هذه التحركات في مجال إصلاح الطاقة، يجب أن تتيح ظروف تشغيل أفضل لشركات الطاقة الأجنبية في مصر، بما سيعود في المقابل بزيادة الاستثمار والإنتاج.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه بالإضافة إلى القرض المطلوب من البنك الدولي الذي يقدر بـ500 مليون دولار، فإن السيسي لا ينوي الاعتماد فقط على التمويل من دول الخليج، إذ دعمت دول الخليج الاقتصاد المصري بأكثر من 12 مليار دولار، فضلا عن بعض المنتجات النفطية.

وأشارت الصحيفة إلى إشادة المجموعة المالية «هيرميس» بإنجازات الحكومة، فمنذ يوليو الماضي، توضح المؤشرات الاقتصادية انتعاش مبيعات السيارات لتزايد تدفق رأس المال.

وأضافت الصحيفة أن الشركة حذرت من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في البلاد.

ونقلت عن «توفي» قوله «يمكن تحسين الوضع المالي بالحد من فواتير الأجور في القطاع العام وخفض المزيد من الدعم»، وأضاف: «بيئة الأعمال تحتاج إلى التطوير بتضييق الخناق على الفساد، وتحسين العمليات الإدارية».