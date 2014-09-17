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تعلّمي طريقة النجمات في تركيب الشعر المستعار

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تعلّمي طريقة النجمات في تركيب الشعر المستعار تعلّمي طريقة النجمات في تركيب الشعر المستعار

الأربعاء 17-09-2014 17:34

الكثير من نجمات هوليوود يتميّزن بجمال شعرهنّ، سواء لناحية كثافته، أو في طريقة تصفيفه. لكن هذه الكثافة ليست طبيعيّة، وإنّما هي نتيجة الخصلات الإصطناعيّة التي تُزاد عليه. وهنا سنعلّمك، سيدتي، كيفيّة وضع الخصلات الإصطناعية في المنزل وتطبيقها، من دون الحاجة إلى فريق من مصفّفي الشعر، للحصول على شعر كثيف وأنيق في الوقت نفسه. وباتّباعك لهذه النصائح بالطريقة الصحيحة، نعدك بأنّك لن تقعي في فخ الإطلالة الإصطناعيّة.

تابعي هنا: آخر صيحات تسريحة الكعكة على طريقة النجمات

ذيل حصان الزائف
إنّها واحدة من الوسائل المتاحة للسيدات ذوات الشعر القصير. هذه الملحقات هي الأفضل، عن طريق لفّ قطعة أخرى من الشعر حول الربطة، أو باستخدام أي ربطة شعر أخرى، لإخفاء الوصلات.

الملحقات المجعّدة:
لقد حاول الجميع هذه الطريقة ولو لمرّة واحدة، قد تبدو الملحقات الإصطناعيّة في هذه الطريقة واضحة. ولكن تماماً مثل الرموش الإصطناعيةّ، عليك تعديلها بما يتناسب مع وجهك. لا تتردّدي في استخدام المقص لإزالة وتقصير كلّ ما ترينه زائداً، وخلق الشكل الذي يناسبك...
الشعر المستعار:
وضع الشعر المستعار هو بالتأكيد أسرع طريقة لتصبحي شخصاً مختلفاً. كما أنّها وسيلة رائعة لتجربة أحدث اتّجاهات ألوان الشعر.
الملحقات:
تنظرين إلى النجمات على السجادة الحمراء، وتُبهرين بطول شعرهنّ وسماكته ، وتتساءلين كيف يتم ذلك؟ إنّها نتيجة الملحقات التي تستخدمها غالبيّة نجمات هوليوود.

الكعكة الإصطناعيّة:
مصفّفو شعر المشاهير يستخدمون الإسفنجة لإضافة حجم على الكعكة، بخاصّة في المناسبات وعلى السجادة الحمراء. عليك فقط تغطية الكعكة بالشعر، وتثبيته بربطةٍ مطاطيّة وبالدبابيس.

حياكة الشعر بالملحقات الإصطناعيّة:
إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر بيونسيه، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع محترف. هذه هي الطريقة الأكثر أماناً لوضع الملحقات. يتمّ إدخال الملحقات الإصطناعيّة بطريقة احترافيّة، بحيث تتداخل مع الشعر الطبيعي ويتمّ تجديله. ولكن عليك التأكّد، سيدتي، من أن يكون لون الملحقات مناسباً وقريباُ من لون شعرك.

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سيدتي