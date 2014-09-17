5 خطوات لحماية بشرتك من حب الشباب

إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية أو تظهر لديك بعض حبوب الشباب من وقت إلى آخر نتيجة تغيير الهرمونات أو الحالة النفسية أو حتى تقلبات الجو، يقدم لكِ "سيِّدتي نت" أهم النصائح التي يمكنها أن تحمي بشرتك من ظهور حب الشباب:

قد يعجبك: بين بيونسيه وكردشيان نصائح جماليّة مشتركة

1.التطهير بلطف

لا تحتاج البشرة الدهنية إلى المنظفات القاسية، فهذا الأمر قد يجردها من الزيوت الطبيعية الموجودة فيها، وإنما تحتاج إلى منظفات لطيفة على البشرة لتساعدها على إعادة إنتاج الزيوت الأساسية التي تحتاجها البشرة، كما عليك الحذر من استعمال الصابون على البشرة، فدرجة حموضة الصابون أعلى من درجة حموضة البشرة، وبالتالي ستفقد البشرة جميع الزيوت المخزنة بها، والتي قد تحتاجها، مما يجعل بشرتك جافة ومتشققة.

2.التقشير

تقشير البشرة من أهم أسباب حمايتها من حب الشباب، ولكن البشرة الدهنية تحتاج إلى معاملة خاصة أثناء التقشير، وذلك عن طريق التقشير البطيء باستخدام أطراف الأصابع، اتركي المقشر على البشرة حتى يجف قليلاً، ثم افركيه بأصابعك بحركات دائرية حتى يتدفق الدم إلى البشرة.

3.تجنب جفاف البشرة

تهدف الكثير من منتجات مكافحة حب الشباب إلى إزالة جميع الزيوت الموجودة بالبشرة، وبالتالي جفاف البشرة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البشرة للكثير من الزيوت التي تؤدي إلى عودة ظهور حب الشباب أكثر من قبل، لذا عليك تجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول واستبدالها بالمنتجات التي تحتوي على مواد طبيعية مع ضرورة الحفاظ على ترطيب البشرة دائماً بعد غسلها.

4.نظافة أدوات مكياجك

أدوات الماكياج تنقل الجراثيم والبكتيريا إلى بشرتك، لذا عليك غسلها وتنظيفها باستمرار، ومنع أي شخص آخر من مشاركتها معك.

5.اختيار مكياجك بدقة

عند شراء مكياجك ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على المعادن، مثل: السيليكا، وثاني أكسيد التيتانيوم، وأكسيد الزنك، فهذه المواد تغذي البشرة ولا تسد مسامها.

سيعجبك أيضاً:

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

ما لا تعرفينه عن صودا الخبز

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح