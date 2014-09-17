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السيد حمدي: طموحي؟ هداف الدوري والعودة للمنتخب

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السيد حمدي: طموحي؟ هداف الدوري والعودة للمنتخب السيد حمدي: طموحي؟ هداف الدوري والعودة للمنتخب

يتطلع السيد حمدي مهاجم المقاصة لتحقيق إنجازين في أول مواسمه بعد الرحيل عن الأهلي.

وقال السيد حمدي: "لدي طموح مشروع، هو المنافسة على هداف الدوري، والعودة مجددًا لمنتخب مصر".

وكان مهاجم القلعة الحمراء السابق سجل هدفين ليقود المقاصة للفوز على الرجاء 2-1 في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "لم أتوقع المشاركة أساسيًا، نظرًا لضيق الوقت، حيث انضممت للمقاصة بعد فسخ عقدي مع طلائع الجيش".

وتابع "لم ألعب سوى مع المقاصة سوى شوط وحيد في مباراة ودية، وأشكر إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على ثقته بقدراتي".

وأتم السيد حمدي "مساعدة المقاصة على الفوز أهم من الإنجازات الشخصية".

ويلتقي مصر المقاصة في مباراته القادمة مع الإسماعيلي يوم الأحد في الجولة الثانية للدوري.

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