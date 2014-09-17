طهران: التفاوض مع واشنطن حول ملفها النووي لم يكن مجدياً

أفاد رسم بياني، نُشر الأربعاء، على الموقع الرسمي للمرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي، بأن الحوار مع الأمريكيين في إطار التفاوض مع القوى الكبرى حول الملف النووي الإيراني لم يكن «مجدياً» بالنسبة لإيران.

ويعيد الرسم البياني النقاط التي وردت في خطاب لخامنئي ألقاه في 13 أغسطس، ويعتبر فيه أنه بعد عام من التفاوض تبين «أن الحوار مع الأمريكيين لم يخفف من عدائيتهم وكان غير مجد».

وذهب المرشد إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر أيضاً أن الحوار مع واشنطن كان «مضراً» لإيران. إلا أنه حرص على القول إنه لا يمنع مواصلة المناقشات بين البلدين بشأن الملف النووي.

ويظهر في الرسم البياني 4 أشخاص يمثلون المفاوضين الأمريكيين وبينهم وزير الخارجية، جون كيري، ومساعدته ويندي شيرمان، ويقول كيري في الرسم وهو يضرب بقبضته على الطاولة إن «الخيار العسكري على الطاولة في حال أرادت طهران إعادة العمل ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم»، كما يتهم طهران بـ«دعم الإرهاب وحزب الله» الشيعي اللبناني.

وتعتبر إيران في هذا الرسم أن «لهجة الأمريكيين باتت أكثر تشدداً وأكثر إهانة»، مضيفة أن الولايات المتحدة قدمت «شروطاً إضافية» تتضمن خصوصاً «الحد من القدرات الباليستية لإيران ووقف دعم مجموعات المقاومة» ضد إسرائيل.

ويعدد الرسم البياني أيضاً لائحة العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام، والتي تستهدف شركات ومصارف ومنظمات وأفراداً إيرانيين وأجانب، إضافة إلى غرامات تصل قيمتها الإجمالية إلى 9.5 مليار دولار فرضها القضاء الأمريكي.