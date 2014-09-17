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دجاج دوبيازا من المطبخ الهندي

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دجاج دوبيازا من المطبخ الهندي دجاج دوبيازا من المطبخ الهندي

الأربعاء 17-09-2014 10:30

يتميز المطبخ الهندي بالأطباق الشهية والغنية بالتوابل والبهارات 

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة دجاج دوبياز 

 

المقادير:
 8 قطع من صدور الدجاج

2 ملعقة كبيرة زيت للقلي

2 بصل  مبشور
5 سن ثوم مفروم ناعم

1 حبة (قرن) فلفل حار

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج
 2ملعقة صغيرة من الكمون

 2 ملعقة صغيرة من الكركم 
1ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة
2كوب من اللبن الزبادي

4علب قشطة
1 كوب الماء

2 مكعب مرقة الدجاج

4 ملعقة كبيرة من الكاري المطحون
6 أوراق من الغار

2عود قرفة

6 حبات من الهيل 
 

 

 

طريقة التحضير:

1.يقطع الدجاج إلى مكعبات ونضيف عليه (ملعقة صغيرة من الكاري و1 ملعقة صغيرة من الكمون و1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة و2/1 ملعقة صغيرالملح و2/1 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.)

2. نقلي الدجاج بقليل من الزيت حتى يستوي ويوضع جانبا

3. وبنفس المقلاة نضع ورق الغار والقرفة والهيل ويحرك قليلا ثم نضع البصل والثوم والفلفل ويحرك ثم نضيف الدجاج المقلي

4.لتحضير الصلصة: نضع اللبن الزبادي والقشطة والماء ومكعبات الدجاج والكاري والكمون والكركم والفلفل الأحمر ويخلط معا

5. نضيف الدجاج للصلصة و يبقى على النار لعشر دقائق ثم يقدم مع الأرز.

 

 

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