حبس 16 من طلاب الإخوان 4 سنوات في قضية “أحداث جامعة الأزهر”

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر ، اليوم الأربعاء ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره 16 طالبا بينهم 6 طالبات بجامعة الأزهر بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ ، وذلك على خلفية أحداث شغب جامعة الأزهر والتى وقعت بتاريخ 12 يناير 2014 .

استقبل الدفاع الحكم بالرفض والتهليل في محاولة لوقف النطق بالحكم ، مؤكدا أن المحكمة لم تنظر فى طلبات الدفاع ولا المذكرات المقدمة وأن هذه الجلسة هى الجلسة الثانية للدعوى حيث لم يتم عقد جلسات سابقة بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم وفوجئنا اليوم بصدور الحكم دون مرافعات من الدفاع أو أى إجراءات أخرى.