النيابة الإدارية تحيل موظفة بالصحة للمحاكمة بتهمة اختلاس 30 ألف جنية

أمرت المستشار مها صبحي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة موظفة بمكتب صحة جزيرة بدران للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائي معا.

كشفت تحقيقات حسام خفاجي رئيس النيابة أن سماح عبداللطيف علي الموظفة بمكتب صحة جزيرة بدران إختلست 30 ألف جنيه من حصيلة عهدة دفاتر صحة 19/ د “إيصالات” وللتغطية على جريمتها تلاعبت في قيد المبالغ بأقل من قيمتها الحقيقية ’ إستندت النيابة إلى إعتراف المتهمة بارتكاب جريمتها ألمر الذي يشكل في حقها إثماً تأديبياً قوامه عدم أداء العمل المنوط بها بدقة وأمانة وسلوكها مسلكاً معيباً لايتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.

صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أن الواقعة المنسوبة للمتهمة تثير شبهة جريمتي الإختلاس والتزوير طبقاً لقانون العقوبات ولذلك تقرر إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.