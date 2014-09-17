سائحة إيطالية تحاول الانتحار بالأقصر بسبب فشل علاقتها العاطفية

تسلقت سائحة ايطالية الجنسية بالأقصر ، اليوم الأربعاء، نافورة النوفيتيل بوسط المدينة مهددة بالقاء نفسها من أعلاها بسبب أزمة عاطفية تمر بها .

تلقي اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار من العميد بهاء حامد مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالأقصر بورود بلاغ يفيد بأن سائحة ايطالية الجنسية تسلقت نافورة ميدان النوفيتيل .

> وعلي الفور، انتقلت القيادات الأمنية والسياحية إلي الفندق وتمكنوا من إثناء السائحة عن الالقاء بنفسها من أعلي النافورة وجاري البحث عن صديقها المصري .

وتبين أن السائحة تدعي مارشيلا إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 30 عاما مقيمة فندق كوينز فالي وأنها ارتبطت بعلاقة عاطفية بمواطن مصري مقيم دائرة مركز شرطة القرنة وغيرت اسمها لـ”زهرة” وكنت معتزمة إشهار إسلامها حتي تتمكن الزواج منه الا أنه أغلق هاتفه منذ يومين ولم تتمكن من الوصول إليه .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المنحامي العام لنيابات الأقصر .