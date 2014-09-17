تحرير 20 قضية تموينية متنوعة فى حملة أمنية بالمنوفية

تواصل مباحث التموين بالمنوفية حملاتها المكبرة لضبط الاسواق والخارجين عن القانون بقرى ومدن المحافظة واسفرت حملاتها عن ضبط 1200 سرنجة طبية مجهولة المصدر .

وتم تحرير محضر رقم 12153 جنح قسم شبين الكوم ضد ط . م مسول عن محل مستحضرات تجميل بناحية قرية ميت خاقان وتم ضبط 1200 سرنجة طبية مجهولة المصدر .

وتم تحرير محضر رقم 28170 جنح مركز منوف ضد ع . ع مسول عن مستودع غاز بناحية كفر فيشا التابعة لمركز منوف لعدم مزاولة النشاط فى اوقات العمل الرسمية .

وتم ضبط 6 قضايا لعدم الاعلان عن اسعار السلع الغاية و3 قضايا لعدم وجود شهادة صحية و8 قضايا لعدم وجود سجل تجارى وانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم الالتزام بمواعيد التشغيل .