بالصور.. محافظ أسيوط يهدي ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

أهدى اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية التى اجرتها مديرية التضامن الاجتماعى مهنئا الحجاج بزيارة بيت الله الحرام والحبيب المصطفى .. جاء ذلك خلال كلمته التى القاها خلال تسليمه ملابس الاحرام للأهالب والمتقدمين لحج القرعة هذا العام بحضور فكرى ثابت سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ومصطفي أبو غدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الاهلية والشيخ أحمد محمد حسن نائباً عن وكيل وزارة الأوقاف .

وأكد المحافظ خلال كلمته على إلتزام محافظة أسيوط بالمساهمة بكافة مؤسساتها لتقديم الرعاية الكاملة للحجاج وتلبية أي طلبات لهم وحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء أداء المناسك كما انه سيشرف بنفسه على حل هذه المشكلات من خلال غرفة عمليات المحافظة .

وأوصى المحافظ بتوفير أتوبيسات تتوجه لجميع المراكز لنقل الحجاج إلى أماكن التجمع ليتم بعدها نقلهم إلى المطار للسفر وأوصى المحافظ أيضا بتوفير وجبة عشاء للحجاج يوم سفرهم بالإضافة للمثلجات والمشروبات ووسائل الإسعافات كما أمر المحافظ بجعل العمل فى مديرية التضامن الإجتماعى 24 ساعة حتى يوم السفر لخدمة المسافرين وتوفير جميع إحتياجاتهم مطالبهم بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الدينى .

وقال محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط أن عدد الحجاج الفائزين بالقرعة بلغ 391 تم إختيارهم طبقا للقواعد المنظمة وبحسب التعداد السكاني لكل مركز وأوضح فؤاد أن القرعة تمت باستخدام أجهزة الحاسب الآلي دون تدخل من العنصر البشري لضمان النزاهة والشفافية منوهاً أن تكلفة الحج لهذا العام بلغت 33.5 ألف جنيه للمستوى الثاني و27 ألف و700جنيه للمستوى الثالث الاقتصادي.