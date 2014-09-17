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إغلاق منشأة إسمنت في الفجيرة لمخالفتها التشريعات المنظمة

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إغلاق منشأة إسمنت في الفجيرة لمخالفتها التشريعات المنظمة إغلاق منشأة إسمنت في الفجيرة لمخالفتها التشريعات المنظمة

أغلقت وزارة البيئة والمياه منشأة عاملة في مجال الإسمنت في إمارة الفجيرة لمدة شهر، لمخالفتها أحكام التشريعات المنظمة لعملها بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 24 الصادر سنة 2011 في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال الإسمنت.

وأفاد غانم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، أن قرار إغلاق المنشأة جاء بعد عملية المسح الميداني التي قام بها مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة على شركات الإسمنت في الدولة، في إطار الجهود الرامية إلى تقييم كفاءة تطبيق ﺍلتشريعاﺕ الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في هذا المجال تعزيزاً للاستدامة البيئية.

ضوابط

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة بأن هذه المنشأة العاملة في مجال الإسمنت الأولى التي يتمّ إغلاقها هذا العام، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ عمليات الرقابة تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية.

 وتقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة من خلال عقد الاجتماعات الدورية معهم لتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة للتأكد من امتثال هذه المنشآت للوائح والتزامهم بالاشتراطات المنصوص عليها، مضيفاً إن الوزارة تعمل على تقييم كفاءة تطبيق التشريعات لتحقيق الاستدامة البيئية كونها من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتحقيق الريادة العالمية تجسيداً لـ «رؤية دولة الإمارات 2021».

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