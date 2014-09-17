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اغتيال جندي بالبحرية الليبية و آخر بالشرطة العسكرية من قبل مجهولين ببنغازي

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اغتال مجهولون جنديين أحدهما بالبحرية الليبية والآخر بالشرطة العسكرية بمدينة بنغازي، جراء استهدافهما بإطلاق الرصاص عليهما بمنطقتي السلماني والخمسين بأرض زواوة.

وأكد مصدر طبي بمركز بنغازي الطبي، صباح الأربعاء، أن المركز استقبل جثماني صالح المجبري أحد منتسبي البحرية وعادل الحاسي أحد عناصر الشرطة العسكرية اللذين اغتيلا، مساء الثلاثاء، بمدينة بنغازي.

وأضاف المصدر أن جثمان صالح المجبري أحد منتسبي البحرية موجود بثلاجة حفظ الموتى بمركز بنغازي الطبي، حيث اغتيل بالقرب من عمارات السبخة بمنطقة السلماني برصاص مسلحين مجهولين أرداه قتيلا.

وأشار إلى أن المركز استقبل أيضا جثمان أنيس عادل الحاسي، أحد عناصر الشرطة العسكرية، الذي تعرض لوابل من الرصاص في طريق الخمسين بمنطقة أرض زواوة.

يذكر أن مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية تشهد انفلاتا أمنيا يتمثل في عمليات اغتيال وخطف وتفجير لعسكريين وأمنيين ومدنيين.

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