الشرطة اليابانية تبحث عن أحذية بكاميرات خفية لتصوير ملابس النساء

تبحث الشرطة اليابانية عن أكثر من 2000 شخص اشتروا أحذية مزودة بكاميرات صغيرة خفية لالتقاط صور أسفل جونلات النساء.

وذكرت صحيفة «ماينيشي شيمبون» اليابانية الصادرة، الأربعاء، أن السلطات في مدينة كيوتو اليابانية فرضوا من قبل غرامة على مشغلي موقع إلكتروني يعرض هذا النوع من الأحذية للبيع، ويتم التحكم في تلك الكاميرات عن بعد.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في اليابان ترصد باستمرار رجالا يقومون بإخفاء كاميرات صغيرة أو هواتف ذكية في أحذيتهم لالتقاط صور أسفل ملابس النساء.

وصادرت الشرطة لدى مشغلي الموقع، الذي يبيع أحذية بكاميرات خفية قائمةتضم أسماء حوالي 1500 عميل، وتبحث الآن عنهم لتطالبهم بتسليم تلك الأحذية.

وتم بيع نحو 2500 حذاء من هذا النوع عبر هذا الموقع.