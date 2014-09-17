مفتي السعودية: الجهات الداعية إلى المظاهرات في الحج «شيطانية وخائنة للأمة»

قال مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن الذين يدعون إلى المظاهرات في الحج «دعواهم باطلة وشيطانية فهم يريدون أن تنصرف وجهة الحجاج إلى أمور الشر وهذه الممارسات لا تجوز»، مؤكدا أن الجهات والأشخاص الذين يدعون إلى ذلك «خائنون للأمة، ويغشون الناس».

وشدد آل الشيخ في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، الأربعاء، تعليقا على «محاولات الجهات الخارجية، التي تسعى إلى تأليب الرأي العام الإسلامي لنشر الفوضى في موسم حج، عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن دعواهم باطلة»، وقال إن «الحج عبادة وطاعة لله فانحراف هذه الفريضة عن مسارها الصحيح دون وجه شرعي لا يجوز».

وأضاف: «من يستغلون الركن الخامس ليرفعوا راياتهم السياسية وينشروا دعاياتهم الحزبية وآرائهم الفكرية فإن هذا خطأ»، مبينًا أن «استغلال الحج وجعله منبرا للسياسة، فذلك خلاف الشرع».