إيفا منديز تنجب طفلة

أنجبت النجمة العالمية Eva Mendes طفلة من حبيبها النجم Ryan Gosling منذ أيام.

وقد أكد مصدر مقرب من الثنائي، حصرياً لموقع " Us Weekly"، أن النجمة البالغة من العمر 40 عاماً، أنجبت طفلتها الأولى من حبيبها النجم البالغ من العمر 33 عاماً، في 13 من الشهر الجاري.

وكانت Eva قد حاولت كثيراً إخفاء حملها عن الإعلام في الأشهر الأولى، معتبرة أنها مجرد إشاعة، لكنها لاحقاً أكدت أن الخبر صحيح وهو بمثابة حلم يتحقق مع Ryan.

يذكر أن علاقة Eva Mendes و Ryan Gosling الرومنسية بدأت منذ خريف عام 2011.

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