بالصور: عمر خيرت نجم حفل خرّيجي "جامعة المستقبل"

أحيا الموسيقار عمر خيرت حفل خرّيجي دفعة "2014" لكليّة طب الفم والأسنان "جامعة المستقبل"، بحضور د.السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي، وخالد عزازي رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، ود.عبادة سرحان رئيس الجامعة، ود.رضا عبد الرحمن عميد كلية طب الفم والأسنان، ود.ياسر الجندي وكيل نقابة طب الأسنان، والقائم بأعمال النقيب... بالإضافة إلى عمداء الكليات بالجامعة، ممّن شاركوا في تكريم المتفوّقين وتسليم الشهادات للخرّيجين والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، من مختلف كليّات الجامعة.

كما تواجد في الحفل د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، وهاني الشامي، والإعلامي محمد فودة، ود.أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق الذي حضر بصحبة زوجته د.أماني البغدادي، لمشاركة كريمتهما سارة الاحتفال بحصولها على ماجستير طب الفم وأمراض اللثة... بالإضافة إلى عدد كبير من أسر الخرّيجين.

وخلال الحفل أشار د.السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي إلى ضرورة البقاء في خدمة الوطن، مضيفاً أنّه لا فرق بين تعليم خاص أو عام، موضحاً أنّ تلبيته دعوة حفل التّخرج تعود إلى ما لديه من تقارير تشير إلى تفوّق جامعة المستقبل في تقديم خدمة تعليميّة مميّزة وخريجين متميّزين لسوق العمل في العلوم كافة.

واختتم الحفل الموسيقار عمر خيرت، الذي قدّم العديد من المقطوعات لأغاني: "ليلة القبض على فاطمة"، و"المصري"، و"لأ مش أنا اللي أبكي"، و"زي الهوا"، و"مائة سنة سينما" .. و غيرها من المقطوعات التي أشعلت الصّيحات على مدى ساعة و نصف الساعة.



