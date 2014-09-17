"Coke Studio" يعود مع مايا دياب وأصالة وبلقيس وغيرهنّ

انطلق الموسم الثالث من برنامج " Coke Studioبالعربي" على قناةMBC4،الذي يجمع فنانين عرباً وأجانب، لتسجيل أغنيات أصليّة، من خلال مزج أنواع مختلفة من الموسيقى.

وعلى مدى ثمانية أسابيع، يُبرز هذا الموسم أجواء التّشويق التي يعيشها الفنّانون وهم يمزجون ويدمجون موسيقاهم معاً، لإنتاج أغانٍ جديدة ومميّزة. ومن خلال توفير منصّة لإبداع موسيقى جديدة مختلفة، يساعدCoke Studioالفنانين على التّناغم والانسجام، رغم تنوّع خلفيّاتهم الثقافيّة والفنيّة.

ويشهد الموسم الثالث تعاوناً رائعاً بين مجموعة متنوّعة من الفنانين، لخلق أغانٍ مزجيّة ، حيث ستتعاون فرقة"Kool& The Gang"مع أصالة نصري، وتوم نوفي مع شذى حسون ، وديانا يوكاوا مع فرقة جدل، وجيسون ديرولو مع مايا دياب، ونايل رودجيرز مع فرقة مشروع ليلى، وساندي مولن مع فرقةBlack R،و"ديفيد بين" مع بلقيس.

وينتج هذه الأعمال الغنائيّة المذهلة، التّي تتقدم قوائم أفضل الأغاني،المنتج الموسيقي العالمي المبدع هادي شرارة، الذي يعود ثانيةً لمساعدة الفنانين على خلق الإبداع.

وأصبح الآن بالإمكان طلب ألبوم الموسم الثالث من برنامجCoke Studioعبرالموقعwww.itunes.com/cokestudio.

وتعليقاً على ذلك قال السيد باتريك بولس،الرئيس التنفيذي لشركة"يونيفرس الميوزيك"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنّه لشرف لنا أن نتعاون مرّة أخرى مع كوكاكولا و"مجموعةMBC"،للتقريب بين الثقافات وإنتاج أغانٍ أصيلة مبتكرة، تفتح آفاقاً جديدة، وذلك عبر تعاون عدد كبير من الفنانين المتميّزين، الذين يجتمعون من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف: " فيما يرتقي البرنامج بمستويات إبداع مزج الأغاني، فقد تم إنتاج أغانٍ آسرة هذا الموسم، يحمل بعضها الكثير من الإلهام والمشاعرالراقية والمفاجآت".

ومن جهته قال السيد أنطوان طيار، مديرالشؤون العامّة والاتصالات المؤسسيّة في كوكاكولا – الشرق الأوسط: "إننا سعداء بما سيقدمهCoke Studioفي هذا الموسم، والذي يمثل فعلاً قيم الوحدة والانسجام والسعادة والانتعاش،التي تتبناها كوكاكولا، حيث تمتزج في هذاالعمل الرائع مختلف الثقافات والتقاليد".

وكان برنامجCoke Studio قدأُطلق في الشرق الأوسط عام 2011،وسيقدّمه هذا العام السّعودي حمزة اسكندر والحسناء اللبنانية سنثيا خليفة. ويمكن لعشّاق البرنامج متابعة جميع أخباره على تويتر من خلال "@CokeStudio3rabi"، وفيسبوك وقناةMBCعلى يوتيوب.

والجديرذكره أنّ برنامجCoke Studioهوثمرة تعاون بين مجموعة "يونيفرس الميوزيك"- "UniversalMusic MENA"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"مجموعةMBC"،حيث يهدف إلى إلهام الشباب العربي من خلال قيم الوحدة والسعادة التي تتبناها كوكاكولا على المستوى العالمي، فضلاًعن التقريب بين الثقافات وتعزيزالتقارب والانسجام بين الشرق والغرب.

يشار إلى أن برنامجCoke Studioيُعرض علىMBC4كل جمعة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعوديّة.

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