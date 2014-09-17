أحلام تنعي ابنة عمها

نعت الفنانة الخليجية أحلام على موقع تويتر، ابنة عمها، وطلبت لها الرّحمة، من دون أن تذكر سبب الوفاة.

وأخر ما غرّدت الفنانة بشأن وفاة ابنة عمها المدعوة رجاء الشامسي: "أدعو لها بالمغفرة، انتقلت إلى رحمة الله انشالله بنت عمي الغالية".

كما نشرت الفنانة على موقع انستغرام، صورة تنعي من خلالها الراحلة وتطلب لها الرحمة والغفران.

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