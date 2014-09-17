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أحلام تنعي ابنة عمها

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أحلام تنعي ابنة عمها أحلام تنعي ابنة عمها

الأربعاء 17-09-2014 03:53

نعت الفنانة الخليجية أحلام على موقع تويتر، ابنة عمها، وطلبت لها الرّحمة، من دون أن تذكر سبب الوفاة.

وأخر ما غرّدت الفنانة بشأن وفاة ابنة عمها المدعوة رجاء الشامسي: "أدعو لها بالمغفرة، انتقلت إلى رحمة الله انشالله بنت عمي الغالية".

كما نشرت الفنانة على موقع انستغرام، صورة تنعي من خلالها الراحلة وتطلب لها الرحمة والغفران.

 

 

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