أحلام تنعي ابنة عمها

الأربعاء 17-09-2014 03:53
نعت الفنانة الخليجية أحلام على موقع تويتر، ابنة عمها، وطلبت لها الرّحمة، من دون أن تذكر سبب الوفاة.
وأخر ما غرّدت الفنانة بشأن وفاة ابنة عمها المدعوة رجاء الشامسي: "أدعو لها بالمغفرة، انتقلت إلى رحمة الله انشالله بنت عمي الغالية".
كما نشرت الفنانة على موقع انستغرام، صورة تنعي من خلالها الراحلة وتطلب لها الرحمة والغفران.
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