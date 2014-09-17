أمطار الكاميرون تُخيف الأهلي

تخشى بعثة الأهلي نهاية موسم الأمطار في الكاميرون قبل مواجهة القطن في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ليس لتأثير حالة المناخ على الملعب ولكن بسبب انتشار الأمراض والأوبئة في تلك الفترة.

وقال وائل جمعة لـFilGoal.com:"لاعبو الأهلي معتادين على اللعب في الأمطار والأجواء الحارة وتحت أي ظروف، وسبب خشيتنا ليس حالة المناخ وتأثيراته".

وأضاف "ولكن ما نخشاه هو انتشار الأمراض والأوبئة في تلك الفترة من العام في دول غرب إفريقيا عامة والكاميرون خاصة".

وتسافر بعثة المارد الأحمر على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق خمس ساعات، لمواجهة القطن في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي للعودة من الكاميرون بنتيجة إيجابية، تعينه على حسم التأهل لنهائي البطولة المستعصية على الأندية المصرية منذ أن باتت بمسماها الجديد في عام 1992.