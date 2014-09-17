أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أمطار الكاميرون تُخيف الأهلي

Google+ Print
أمطار الكاميرون تُخيف الأهلي أمطار الكاميرون تُخيف الأهلي

تخشى بعثة الأهلي نهاية موسم الأمطار في الكاميرون قبل مواجهة القطن في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، ليس لتأثير حالة المناخ على الملعب ولكن بسبب انتشار الأمراض والأوبئة في تلك الفترة.

وقال وائل جمعة لـFilGoal.com:"لاعبو الأهلي معتادين على اللعب في الأمطار والأجواء الحارة وتحت أي ظروف، وسبب خشيتنا ليس حالة المناخ وتأثيراته".

وأضاف "ولكن ما نخشاه هو انتشار الأمراض والأوبئة في تلك الفترة من العام في دول غرب إفريقيا عامة والكاميرون خاصة".

وتسافر بعثة المارد الأحمر على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق خمس ساعات، لمواجهة القطن في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الأهلي للعودة من الكاميرون بنتيجة إيجابية، تعينه على حسم التأهل لنهائي البطولة المستعصية على الأندية المصرية منذ أن باتت بمسماها الجديد في عام 1992.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع