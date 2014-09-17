مدرب بازل: واجهنا أفضل فريق في أوروبا

(إفي): دافع البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق بازل السويسري عن فريقه رغم هزيمته الكبيرة على ملعب سانتياجو برنابيو بخمسة أهداف لهدف أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد المدير الفني لبازل أن الفريق تطلع إلى "لعب دور البطولة أمام أفضل فريق في أوروبا"، وقدموا أداء جيدا في بعض الأوقات.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة: "كنا جريئين، رغبنا في الكرة، بصناعة فرص للتهديف، لقد رغبنا في أن نلعب دور البطولة أمام أفضل فريق في أوروبا ونحن نواجه أفضل اللاعبين".

وأوضح "تميزنا بالجرأة، وفي بعض الأحيان بالمهارة والشخصية والقدرة على اللعب والوصول إلى الأمام".

وأثنى باولو سوزا على ريال مدريد، مبديا اقتناعه بأنه قد يكون أول فريق يتمكن من الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال.

وأشار "إنه البطل الحالي لأوروبا ولديه أفضل لاعبي العالم، يتمتع بمهارات عديدة للدفاع عن لقبه، أظهروا أنهم قادرون على استغلال أقل خطأ لأنهم فريق حاسم".

ورغم الهزيمة الكبيرة، أبدى المدرب سعادته بقيادة مباراة في سانتياجو برنابيو "كان شرفا أن أبدأ مسيرتي كمدرب في دوري الأبطال باللعب أمام بطل أوروبا في البرنابيو".