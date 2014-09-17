إصابة 4 في تصادم سيارتان بطريق السويس – القاهرة الصحراوي

شهد طريق السويس القاهرة الصحراوي ، صباح اليوم الأربعاء ، حادث تصادم سيارتان ملاكي ونقل مما أدى إلى إصابة 4 جاري نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا من قوات التأمين بطريق القاهرة الصحراوي بوقوع حادث تصادم سيارتان ملاكي رقم “5904″ ونقل رقم “1282″ الغربية بالكيلو 50 بالقرب من منطقة وادي حجول مما أدي إلى إصابة 4 بينهم حالات كسور وجروح فى الوجه.

تم ابلاغ مرفق الإسعاف بالسويس ومديرية الصحة ، وجاري اسعاف المصابين عقب نقلهم للمستشفى العام ، وتحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.