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دعوى مستعجلة لإلزام وزير المالية بمنع دخول البضائع التركية إلى مصر

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دعوى مستعجلة لإلزام وزير المالية بمنع دخول البضائع التركية إلى مصر دعوى مستعجلة لإلزام وزير المالية بمنع دخول البضائع التركية إلى مصر

أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة ضد وزير المالية لإلزامه بإصدار قرار بمنع دخول كافة البضائع التركية إلى الأراضي المصرية

وعلل صبري ذلك لما تمارسه التركية بالاشتراك مع قطر للإساءة للدولة المصرية اعتقادا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدي إلى انهيار العظمة المصرية

وأشار صبري في دعواه , تعمد “أردوغان” عقب عزل المتخابر محمد مرسي وصف ما حدث بـ”الانقلاب العسكري”, ووجه انتقادات لمن يسانده.. وتكرر ذلك في لقاءاته وخطاباته وتعليقاته سواء في لقاءات عامة أو حزبية أو إعلامية.. وكان أول هذه المواقف وضوحا يوم 12 يوليو في كلمته بمركز “القرن الذهبي” للمؤتمرات باسطنبول، ضمن حفل لحزبه العدالة والتنمية.. حيث أكد في كلمته أن ما حدث في “انقلاب عسكري استهدف إرادة الشعب المصري وحقه الديمقراطي.

وقال ان المفاجأة كانت عندما كشف الرئيس عبد الفتاح عن مؤامرة قطرية ـ تركية للسيطرة على عقول النخبة المصرية بمواقع إلكترونية جديدة ضمن حروب الجيل الرابع ..”ميديا ليمتد” و”العربي الجديد” وقناة “مصر الآن” وموقع “culture” في المقدمة ، وكشف الرئيس كذلك عن معلومات خطيرة ومهمة حول وجود مؤامرة للسيطرة على عقول النخب المصرية من خلال قيام دولة قطر وتركيا وجماعة الإخوان المحظورة بتمويل مواقع إلكترونية جديدة، مشيرا إلى أن الهدف هو ضرب الاستقرار في مصر ، وحدد سيادته قنوات ومواقع إلكترونية جديدة تنفذ هذا المخطط الشيطاني في إطار حرب الجيل الرابع للتلاعب بعقول النخب والشباب وعلى رأسها شركة “ميديا ليمتد” التي تمول العديد من المواقع الإلكترونية وصحيفة العربي الجديد وقناة “مصر الآن” وموقع”culture”، مؤكدا أن هذه المواقع والصحف تمول مباشرة من دولتي تركيا وقطر وجماعة الإخوان.

وكشف الملحق التجاري لدى سفارة تركيا بالقاهرة ، في حوار مع إحدى الصحف أن الشركات التركية ما زالت مستمرة في ضخ استثماراتها في مصر رغم التوتر السياسي بين البلدين ،

وقدّر استثمارات بلاده في السوق المحلية بنحو 2.2 مليار دولار، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل خلال النصف الأول من العام الحالي 2014 نحو 2.278 مليار دولار بانخفاض 200 مليون دولار مقابل الفترة نفسها من العام الماضي 2013 التي سجل فيها 2.489 مليار دولار وقدم صبري 30 حافظة مستندات وطلب تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى .

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