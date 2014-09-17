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البابا تواضروس يلتقى زوجات الكهنة بإيبارشية كندا

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البابا تواضروس يلتقى زوجات الكهنة بإيبارشية كندا البابا تواضروس يلتقى زوجات الكهنة بإيبارشية كندا

لقاء البابا تواضروس الثاني وزوجات الكهنة

التقى البابا تواضروس الثانى ، مساء أمس ، زوجات الكهنة بإيبارشية كندا وتحدث عن الإتكال على الله وحياة الأمانة وقال “يجب ان تعلمي ان الله قد اختارك زوجه للكاهن منذ كنت صغيره ، فحياتك فيها اتكال علي الله لكي تكون حياتك صحيحه اتكلي علي الرب …الله عنده ابواب كثيرة”.

وأضاف ” افعلي الخير صار لك دور كبير في فعل الخير. .. افعليها بجانب ابونا”.

وأوضح البابا أن الكاهن يصاب أحيانا بأشياء تحزنه فيجب أن تكون الزوجة المشجع ، مضيفا أنها يجب أن تكون انسانة معمرة و إيجابية ، وأن تحيا حياة الأمانة وهى القانون الذى يدخلنا ملكوت السموات” ، مطالبا زوجات الكهنة بالصلاة من أجل خدمة الزوج.

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