البابا تواضروس يلتقى زوجات الكهنة بإيبارشية كندا

التقى البابا تواضروس الثانى ، مساء أمس ، زوجات الكهنة بإيبارشية كندا وتحدث عن الإتكال على الله وحياة الأمانة وقال “يجب ان تعلمي ان الله قد اختارك زوجه للكاهن منذ كنت صغيره ، فحياتك فيها اتكال علي الله لكي تكون حياتك صحيحه اتكلي علي الرب …الله عنده ابواب كثيرة”.

وأضاف ” افعلي الخير صار لك دور كبير في فعل الخير. .. افعليها بجانب ابونا”.

وأوضح البابا أن الكاهن يصاب أحيانا بأشياء تحزنه فيجب أن تكون الزوجة المشجع ، مضيفا أنها يجب أن تكون انسانة معمرة و إيجابية ، وأن تحيا حياة الأمانة وهى القانون الذى يدخلنا ملكوت السموات” ، مطالبا زوجات الكهنة بالصلاة من أجل خدمة الزوج.