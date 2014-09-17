رونالدو يدخل تاريخ أوروبا من بوابة بازل

(إفي): واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام القياسية، إذ احتل وصافة الهدافين التاريخيين في المسابقات الأوروبية بالهدف الذي سجله في مرمى بازل السويسري في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدف في خماسية الميرينجي مدريد في مرمي بازل.

وبهذا الهدف، يرتفع رصيد كريستيانو في المسابقات الأوروبية إلى 71 هدفا، يتجاوز بها فيليبو انزاجي، الذي سجل 70 هدفا.

ويتصدر راؤول جونزالز قائمة الهدافين التاريخيين في المسابقات الأوروبية برصيد 76 هدفا.

وفي دوري الأبطال وحده، سجل كريستيانو 68 هدفا، خلف راؤول المتصدر أيضا، برصيد 71 هدفا.

وأصبح كريستيانو في الموسم الماضي الهداف التاريخي بنسخة واحدة من البطولة القارية، إذ أنه سجل 17 هدفا.