الصحة السعودية : لا حالات اشتباه بـ «إيبولا» بين الحجاج و«كورونا» تحت السيطرة

أكد الدكتور أنيس أحمد سندي، نائب مدير مركز القيادة والسيطرة في وزارة الصحة السعودية، أنه لا توجد أي حالة اشتباه بفيروس إيبولا أو كورونا من بين الحجاج القادمين من الخارج حتى الآن، مضيفا أن فيروس كورونا تحت السيطرة.

وبين سندي فى تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم أن مركز القيادة والسيطرة من مهامه التعامل مع أي من المخاطر الصحية على وجه السرعة ، منها فيروسات كورونا وإيبولا حديثا ، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في المراقبة الصحية للحج من خلال المنافذ عبر المطارات والمنافذ الأخرى، حيث يتم فحص جميع الحجاج الذين يشتبه في أصابتهم أو القادمين من الدول التي توجد فيها بعض الأمراض والأوبئة مثل فيروس إيبولا.

وأشار سندي إلى أنه يتم عزل جميع المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بأي من الفيروسات في غرف عزل متوافرة داخل المراكز الصحية في المطارات والمنافذ ، مؤكدا أنهم على أتم استعداد لمواجهة أي طارئ حتى نهاية موسم الحج.

وأفاد المسئول بأن طاقم العمل لموسم حج هذا العام في وزارة الصحة يتكون من 22 ألف موظف، مبينا أنه تمت زيادة أسرة العناية المركزة في بعض مستشفيات العاصمة المقدسة كمستشفى النور ومستشفى أحد في المدينة، كما تم توفير غرف عزل في مستشفى شرق عرفات لأي حالات تستدعي العزل.

وحول حالة اثنين من حجاج نيجيريا واللذين تم عزلهما أخيرا في أحد مستشفيات المدينة، أوضح سندي أن المريضين كانا يعانيان ارتفاعا في درجة الحرارة ، ولا توجد أي أعراض اشتباه بفيروس إيبولا أو كورونا في المريضين، حيث إن أحدهما لديه تشخيص ملاريا ، والمريض الآخر ما زال تحت الفحوص.

أ ش أ