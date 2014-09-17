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ضبط 9 حالات تعاطي المخدرات و1677 مخالفة مرورية وتنفيذ 1088 حكم بالمنيا‎

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ضبط 9 حالات تعاطي المخدرات و1677 مخالفة مرورية وتنفيذ 1088 حكم بالمنيا‎ ضبط 9 حالات تعاطي المخدرات و1677 مخالفة مرورية وتنفيذ 1088 حكم بالمنيا‎

مديرية أمن المنيا

شنت إدارة المرور بالمنيا حملة أمنية على الطرق السريعة لضبط الحالة المرورية بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 9 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.

تلقى اللواء اسامة متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مدير إدارة المرور بالمنيا ، بشن حمله مرورية على الطرق السريعه للكشف عن تعاطى السائقين للمواد المخدرة ، حيث تم ضبط 9 حالات إيجابية ثبت تعاطيهم المواد المخدرة من بين 27 سائقا تم توقيع الكشف الطبى عليهم ، وتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.

كما تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من إدارة تنفيذ الأحكام بالمنيا، يفيد بتنفيذ 1088 حكمًا بيانها (11 جنايات-660 حبسًا جزئيًا-92 حبسًا مستأنفًا-207 غرامات جزئية -18 غرامات مستأنفة -100 مخالفات)، كما تم تحرير 1677 مخالفة مرورية متنوعة.

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