رئيس وزراء ليبيا: مصر وتونس من أكبر الداعمين لنا وقد نقطع علاقاتنا مع قطر

أثنى رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى على موقف دول الجوار وبالأخص مصر وتونس، مؤكدا أنهما من أكبر الداعمين لطرابلس ومستعدتان لتقديم كافة أوجه الدعم لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومن جهة أخرى طالب الثنى فى حواره لقناة سكاى نيوز عربية السودان بعدم تشويه دورها الذى قامت به مع ليبيا فى ثورة 17 فبراير داعيا إياها أن تترك ليبيا وشأنها لأنه لن يتم فرض اجندات على ليبيا – بحسب تأكيده. فيما هدد رئس الوزراء الليبى بقطع العلاقات مع قطر حال استمرارها التدخل فى شئون بلاده، وتابع “سبق وان حذرناها عن طريق وزير خارجيتنا وكان الرد اين الدليل”، مؤكدا أن كل دولة تتدخل فى الشأن الليبى لسنا فى حاجة إليها. وأشار الثنى إلى أنه لا ندم على إسقاط القذافى لأنه لا يوجد نظام أسوأ منه، ولكن المؤسف أن الذى قاتلوا القذافى وذاقوا مرارة الظلم هم أنفسهم الآن يمارسون ممارسات أبشع مما كان يمارس القذافى، لافتا إلى أن رجال القذافى الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء هم ليبيون وأهلا بهم ومرحبا فى أى وقت.