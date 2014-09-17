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مسلحون يهاجمون مكتب البحوث بالمنيا ويسرقون نصف مليون جنيه‎

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مسلحون يهاجمون مكتب البحوث بالمنيا ويسرقون نصف مليون جنيه‎ مسلحون يهاجمون مكتب البحوث بالمنيا ويسرقون نصف مليون جنيه‎

أرشيفية

تكثف وحدة مباحث بني مزار من جهودها لضبط مسلحين قاموا بسطو مسلح علي المكتب العلمي للبحوث الزراعية الحديثة التابع لوزارة الزراعة الكائن بقرية الناصرية بمركز بني مزار وأطلقوا الرصاص على استاذ جامعي و2 من العمال أثناء تواجدهم واستولواعلى 480 الف جنيه وفروا هاربين.

كان اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية ﻻمن المنيا قد تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد قيام مسلحين بالسطو المسلح على المركز العلمي للبحوث الزراعية بمركز بني مزار.

وتوصلت تحريات البحث الجنائي قيام مجموعة مسلحة ضمت كل من “سالم.ر” وشقيقه “أحمد” و”عيد .خ” و”ناصر.ص” قاموا باقتحام المركز العلمي للبحوث الزراعية الحديثة باأسلحه النارية محدثين إصابة عزت محمد عثمان -51 سنة- أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة الفيوم بطلق ناري بالظهر و 2 من عمال مركز البحوث وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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