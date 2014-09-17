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إقتصاديون يستبعدون تأثرا فى حجم السيولة المتداولة بعد حصيلة شهادات قناة السويس

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إقتصاديون يستبعدون تأثرا فى حجم السيولة المتداولة بعد حصيلة شهادات قناة السويس إقتصاديون يستبعدون تأثرا فى حجم السيولة المتداولة بعد حصيلة شهادات قناة السويس

ارشيفية

استبعد اقتصاديون تأثرا سلبيا في حجم السيولة المالية في البنوك أو المتداولة بالسوق المصري بعد حصيلة شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة ، أو في الدورة الاقتصادية للجنيه .

وأعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، إن إجمالي حصيلة شهادات استثمار القناة زادت عن 61 مليار جنيه مع إغلاق الاكتتاب ” الدولار يساوي 15ر7 جنيه في السوق الرسمي “.

وأكد وزير المالية هاني قدري في هذا الصدد ” لا خوف على تأثر السيولة، مضيفا أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة السحب طبيعية ولم تتأثر “.

وقالت محللة الاقتصاد ريهام الدسوقي في تعليق للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ” لا أعتقد أن حصيلة بيع شهادات القناة ستحدث تاثيرا سلبيا في القطاع المصرفي أو على حجم “الكاش المتداول” خارج البنوك.

وأضافت الدسوقي ” البنوك المصرية تعاني حاليا من زيادة لديها في السيولة المالية ”

وأشار أحدث تقرير للبنك المركزي المصري الى إرتفاع حجم السيولة في البنوك بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى 516ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 5ر220 مليار جنيه بنسبة 17 % خلال العام المالي 2013/ 2014.

وتابعت الدسوقي ” أموال شراء الشهادات وودائع ادخارية تم سحبها لتوجيهها إلى أداة ادخارية أخرى، وأضافت ” نسبة استخدام السيولة في البنوك منخفضة “.

واتفق رئيس شعبة شركات الصرافة محمد الأبيض مع ما سبق، مضيفا في تعليقه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حركة التداول في السوق حاليا طبيعية ولم تتأثر سلبا.

وقال الأبيض، إن أموال شهادات قناة السويس مدخرة وليست متداولة في السوق.

وعن تأثير ذلك على الدولار.. قال رئيس شعبة الصرافة ” سعر صرف الدولار يتأثر وفقا للعرض والطلب ”

وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 1ر154 مليار جنيه بمعدل 2ر16 في المائة والمعروض النقدي بمقدار 4ر66 مليار جنيه بمعدل 3ر19 في المائة.

وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2013/ 2014 جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 3ر215 مليار جنيه بنحو 4 ر18 في المائة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار7ر282 مليار جنيه بمعدل 21% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 4 ر67 مليار جنيه بمعدل 6ر39 في المائة من جهة أخرى.

وتأمل المصرية زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 5 % ، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة.

 

أش أ

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