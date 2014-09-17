القبض علي عامل يتاجر في الأسلحة غير المرخصة بالمنيا‎

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من القبض علي عامل يتاجر في الأسلحة غير المرخصة ، وبحوزته 3 بنادق متعددة الطلقات، وتم تحريز المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية ، بضبط جابر . ع . إ 33 سنة عامل ومقيم بقرية العوام التابعة لمركز المنيا ، وبحوزته 3 بنادق خرطوش أجنبية الصنع متعددة الطلقات بقصد الاتجار ، تحرر محضر رقم 7 أحوال مركز المنيا ، تولت النيابة التحقيق

وتم ضبط 8 قطع سلاح ناري عبارة عن (1 مسدس-4 بنادق خرطوش -3 فرد محلي ) بحوزة متهمين في حملة أمنية مكبرة علي حائزى الأسلحة الألية .