«الغذاء والدواء» تنظم عروضاً مسرحية في الرياض وجدة والخبر

تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء فعاليات عدة ضمن الاحتفال باليوم الوطني، تتضمن تقديم عروض مسرحية من خلال شخصيات كرتونية تثقيفية للأطفال والعائلات باستخدام أسلوب التعليم بالترفيه، عن الأغذية والأدوية وطرق تناولهما والتخزين الأمثل لهما، والتأكيد على المستهلك بضرورة شراء الأجهزة والمنتجات الطبية عبر منافذ البيع المعروفة لضمان سلامتها وكفاءتها، لإيصال رسائل الهيئة التوعوية لعموم المستهلكين.

وستقام فعاليات الهيئة لليوم الوطني الإثنين المقبل، في "مركز العثيم مول" بمدينة الرياض، وفي اليوم الذي يليه (الثلاثاء) تستكمل الفعاليات في "مركز الراشد للتسوق" بمدينة الخبر، و "مركز الرد سي مول" بمدينة جدة.

وتتضمن الفعاليات تقديم فقرات توعوية ومطبوعات ارشادية ومسابقات ثقافية حول الغذاء والدواء، وستقدم للمشاركين والحضور هدايا للحضور ومطبوعات تثقيفية عن دور الهيئة في التحذير وتنبيه المستهلك عن الأدوية والأغذية غير الصالحة وتؤثر في صحته.

ويشرف على إعداد العروض أخصائيو أغذية وصيادلة ومهندسو أجهزة ومنتجات طبية، بهدف تقديم عروض تساهم في تعزيز الوعي في حفظ الأغذية وسلامتها، بجانب مأمونية الأدوية لكافة فئات المجتمع ودعم الثقافة الدوائية والتعامل الأمثل في حفظها واستخدامها، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

يشار إلى أن العروض المسرحية المقدمة في اليوم الوطني تنظمها الهيئة حرصاً منها على مواكبة هذه المناسبة السنوية لعرض برامج التوعية وإبراز أحد الأدوار المهمة التي تضطلع بها.