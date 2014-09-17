الانتهاء من صناعة كسوة الكعبة المشرفة الجديدة وتسليمها لكبير السدنة غرة ذي الحجة

كشف مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة عن الانتهاء من صناعة كسوة الكعبة المشرفة الجديدة، موضحاً أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس سيسلمها لكبير سدنة بيت الله الحرام في غرة شهر ذي الحجة، في احتفال يقام في مصنع الكسوة بهذه المناسبة لترتديها الكعبة المشرفة فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة المقبل.

وأشار مدير عام المصنع إلى أن المصنع ينال اهتمام الرئيس العام ومتابعته لتطوير أسلوب العمل والإنتاج بالمصنع وتحديثه من خلال متابعة معاليه المستمرة والحثيثة لتنفيذ الأمر الملكي الكريم للتحديث وتغيير الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية في مصنع كسوة الكعبة المشرفة الذي يعد المعلم الحضاري الإسلامي التاريخي النموذجي الفريد في نوعه في العالم، الذي تفرد بصناعة أفضل رداء، ليرتبط بأفضل بيت على وجه الأرض.

وزاد أنه في موسم الحج كغيره من المواسم يزداد الاهتمام بصيانة ثوب الكعبة وذلك بالتنظيف والترميم ما يطرأ من كثرة الزحام وتعرض الثوب للاحتكاك لذا أولت إدارة المصنع جل اهتمامها للمحافظة على ثوب الكعبة المشرفة من خلال وحدة شؤون الكعبة المكلفة بصيانة الثوب على مدار الساعة لملاحظة أي تمزق للثوب وإصلاحه.

وتابع الدكتور محمد باجودة أن المصنع يستقبل زواره وفق ترتيب وتنظيم مسبق فيزوره كل عام كثير من الزوار من كافة المستويات يسجلون بإعجاب وتقدير ما وصل إليه المصنع من تطور وازدهار خلال هذا العهد الزاهر.

واختتم مدير عام المصنع تصريحه بالدعاء بالقبول لحجاج بيت الله الحرام مؤملاً منهم المحافظة على ثوب الكعبة المشرفة وعدم العبث بالثوب بالشق والكتابة عليه وكذلك عدم التبرك به والبعد عن التزاحم والتدافع عليه.

داعيا الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم ويغفر ذنوبهم إنه سميع قريب مجيب.