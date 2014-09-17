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تأسيس البيت السعودي في «سان انطونيو» يدعم التلاحم بين المبتعثين

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تأسيس البيت السعودي في «سان انطونيو» يدعم التلاحم بين المبتعثين تأسيس البيت السعودي في «سان انطونيو» يدعم التلاحم بين المبتعثين

    أشاد المشرف العام على الأندية الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية فيصل الشمري، بتدشين البيت السعودي بسان انطونيو في تكساس والذي جاء نتيجة اتحاد النادي السعودي في جامعة (سانت ميريز) مع النادي السعودي في جامعة (انكارنت وورد) لكي يصبحان تحت مظلة واحدة.

وثمن الشمري هذه الخطوة التي تعتبر مثالاً ودليلاً على قوة التلاحم بين الطلاب المبتعثين في الغربة وبين مجتمعهم المحيط بهم.

وقال: "إن ما قام به رؤساء الناديين لؤي الغيثي ومحمد الأسمري أمر ليس بغريب عليهما ويدل على أنهما يهدفان للمصلحة العامة وتقديمها فوق كل اعتبار"، مضيفاً انه "من دواعي سروري أن أشاهد هذا الاتحاد بين الناديين لتكوين البيت السعودي بسان انطونيو".

وأكد الشمري أن الشؤون الثقافية في الملحقية تشجع مثل هذه الخطوات الرائعة والمميزة بين الأندية الطلابية التي تعطي انطباع عن مدى تعاون المبتعثين مع بعضهم البعض.

وأشار إلى أن الاندماج أو الاتحاد بين الأندية لا يعني عدم استقلاليتها لكنه يعني قوة التلاحم بينها الذي ينعكس بطبيعة الحال على المناسبات الكبرى التي يتم تنظيمها، داعياً جميع المبتعثين في سان انطونيو الى دعم البيت السعودي والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها والإسهام في تطويره حتى تعم الفائدة على الجميع ويتحقق الهدف المنشود من إنشائه.

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