توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج وكتب وسيديهات تُعرّف بالمناسك

أتمت وكالة المطبوعات والبحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد استعداداتها لموسم الحج هذا العام 1435ه من خلال عدد من المحاور العلمية والإدارية التي من أبرزها إعداد البحوث والدراسات ووضع الخطط اللازمة، ورصد ما يوزع من الجهات الأخرى وطباعة الأعداد الكافية من المواد المرشحة للتوزيع أثناء الموسم، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين والكتب الإرشادية، والإسهام في التوعية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التقنية الحديثة، وتكوين لجنة لاستطلاع آراء المستهدفين بهذه المواد من الحجاج والمعتمرين والزائرين ومعرفة انطباعاتهم عنها.

وتسعى الوكالة من خلال مشاركتها في أعمال الوزارة في الحج إلى: التعريف بأحكام الحج والعمرة والزيارة وتوضيح العقيدة الصحيحة ونشر العلم الشرعي المؤصل والمنهج الوسطي من خلال تزويد الحجاج والمعتمرين بما يحتاجون إليه من مصاحف وكتب ووسائل سمعية وبصرية وإلكترونية، لإعانة الحجاج على أداء النسك على الوجه المشروع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان أوجه التيسير في الحج، بالإضافة إلى القيام بأعمال بحثية ميدانية تتمثل في رصد المطبوعات التي توزع في الحج من قبل الجهات الأخرى، ودراستها.

ومن الأهداف أيضاً الإفادة من التقنية الحديثة في إيصال المعلومة الصحيحة للحجاج، وحثهم على اغتنام موسم الحج بالتقرب إلى الله بالطاعات، وتزويدهم بما يعينهم في ذلك من الأدعية والأذكار المأثورة، وإبراز ما تقوم به المملكة من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين فيما يتعلق بالدعوة إلى منهج السلف الصالح بعيداَ عن الغلو والجفاء.

طريق توزيع المطبوعات المقروءة: من المصاحف والكتب والمجلات التوعوية والدورية والموسمية المحكمة والكتيبات والمطويات والأقراص المدمجة وعبر موقع الوزارة على الإنترنت (الإسلام) بواسطة الخدمة التفاعلية المقدمة به والتطبيقات على الأجهزة الذكية، والأقراص المدمجة والبرامج الحاسوبية الإرشادية السمعية وإيصالها بواسطة الإذاعة، التلفاز، الصحف، اللوحات الإعلانية التوعوية.

وقد قامت الوكالة باختيار المرشحين للجان التنفيذية بالوكالة والفرق العاملة في نقاط التوزيع المعتمدة في المنافذ (البرية والبحرية والمواقيت) وفي مدن الحجاج الخمس الجديدة في (الخرج - المجمعة- القصيم- عرعر- خيبر).

ويتم تنفيذ أعمال وكالة المطبوعات والبحث العلمي في الحج من خلال مجموعة اللجان الرئيسية وهي: لجنة البحوث والرصد، ولجنة الخدمة التفاعلية.

ووفقاً لأهداف الوزارة واختصاصاتها المعتمدة، وبمتابعة من الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ تقوم الوكالة بالنظر في خطط الجهات التي تريد الإسهام في توزيع المواد المتعلقة بالأمور الشرعية في موسم الحج والعمرة مع مراعاة أن الوزارة هي الجهة التي تختص بتوزيع هذه المواد على الحجاج والمعتمرين وزائري المسجد النبوي والتوكيد على أن يقتصر توزيع هذه المواد عن طريق منافذ المملكة المتنوعة، وعلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في جهات الاختصاص في الوزارة.