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شراء 180 ألف طن قمح فرنسي لإنتاج الخبز المدعم والاحتياطي يكفي حتي منتصف فبراير

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شراء 180 ألف طن قمح فرنسي لإنتاج الخبز المدعم والاحتياطي يكفي حتي منتصف فبراير شراء 180 ألف طن قمح فرنسي لإنتاج الخبز المدعم والاحتياطي يكفي حتي منتصف فبراير

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية علي شراء 180 ألف طن قمح فرنسي لانتاج الخبز المدعم من خلال مناقصة عالمية وهي السابعة في موازنة العام المالي الجديد علي أن يتم التوريد من يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل ولمدة 10 أيام.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، أن الكميات التي تم شراؤها بمتوسط سعر 247 دولارا و49 سنتا لكل طن، مشيرا الي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان ويكفي حتي منتصف شهر فبراير المقبل.

وقال الوزير، إن الوزارة تقوم باستيراد الاقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها حيث يتم الإستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا و أن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلإ بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.

 

أ ش أ

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