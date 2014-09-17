الداخلية: تنفيذ 24168 حكم قضائى وإعادة 15 سيارة مسروقة خلال 24 ساعة

قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال يوم 15 سبتمبر الجارى بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية .

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 96 قطعة سلاح نارى عبارة عن 9 بندقية آلية، 2 بندقية رصاص،38 بندقية خرطوش، 3 طبنجة، 44 فرد محلى الصنع، و 2588 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و 2 قنبلة يدوية، و2 قنبلة غاز، بالإضافة إلى ورشة لتصنع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و 294 قطعة سلاح أبيض، وسجين هارب .

وتم ضبط 8 مراقب هارب،و 85 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، تم إستهداف عدد من البؤر الإجرامية بمديريات أمن القاهرة ، القليوبية ، أسيوط ، الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط بعدة حملات أمنية أسفرت عن ضبط 362 متهم فى قضايا مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 652,450 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 12,251 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,782 كيلو جرام ،وكمية من مخدر الأفيون وزنت 48 جرام ، و 32673 قرص مخدر، و6 تشكيلات عصابية ضمت 23 متهم إرتكبوا 19 حادث سرقة متنوعة، و28 متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية خرطوش ، و14 قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 24168 حكم قضائى متنوع ، منها 254 حكم جناية، 11017 حكم حبس جزئى .2097 حكم حبس مستأنف،8297 )حكم غرامة ، 2503 حكم مخالفة، و1204 دراجة بخارية مخالفة .

فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها: تم ضبط 15 سيارة مُبلغ بسرقتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.