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التيار المصرى يدشن حملة "اعرفونا" أمام كلية تربية بالغردقة

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التيار المصرى يدشن حملة "اعرفونا" أمام كلية تربية بالغردقة التيار المصرى يدشن حملة "اعرفونا" أمام كلية تربية بالغردقة

نظم اليوم الثلاثاء، أمانة حزب التيار المصرى بمدينة الغردقة، فاعلية تعريفية بالحزب أمام كلية تربية بالغردقة تحت عنوان "اعرفونا".

وكانت من فاعليات التعريف بالحزب أنه حزب شبابى يقدم نمطاً وفهماً جديد للحياة السياسية المصرية معتمداً على الشباب وطاقاتهم الإبداعية وقدرتهم العالية على الإنجاز.

وأشار الحزب فى بيان صادر عن أن الهدف من الفاعلية التركيز على الشباب "طلبة كلية التربية بالغردقة" للتعزيز من خطة التأسيس للحزب لأنه ما زال "تحت التأسيس".

وأوضحوا فى بيان تعريفهم للحزب، أن شباب الحزب استوقفوا أحد رجال الشرطة وتكلم معهم بمنتهى الشفافية وقال إنه معارض لزج رجال الشرطة فى الحياة السياسية والتصويت بالانتخابات لأنه يتعارض مع نزاهة الانتخابات، قائلاً: "كيف لى أن أحمى لجنة وأنا لى تصويت بها".

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مصر 365