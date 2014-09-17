آمر كتيبة الساحل الليبية : مقتل عضو بالمؤتمر الوطني العام الليبي في كمين وهمي

لقى محمد الكيلاني عضو المؤتمر الوطني العام الليبي “المنتهية ولايته” مصرعه غرب طرابلس في وقت متأخر من الليلة الماضية .

وأكد عياد العروسي آمر كتيبة الساحل بلواء الغربية (درع ليبيا) في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء ، إن خبر مقتل محمد الكيلاني عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) صحيح .

وتابع قائلا إن ” المعلومات الأولية تؤكد أن الكيلاني تم نصب كمين له ثناء عودته من العاصمة طرابلس باتجاه مسقط رأسه مدينة الزاوية غرباً ، عندما استوقفته نقطة تفتيش وهمية وقاموا بتصفيته” – حسب قوله -.

وينتمي محمد الكيلاني لمدينة الزاوية (45) كلم غرب طرابلس ، وشارك الكيلاني في المعارك التي لا تزال مستمرة بين ثوار المنطقة الغربية وقوات فجر ليبيا ضد مسحلي القبائل بمنطقة ورشفانة (20) كلم غرب طرابلس .

أ ش أ