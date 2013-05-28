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"تمرد" المنوفية تجمع 290 ألف توقيع.. وتتعرض للتهديدات والتكفير

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"تمرد" المنوفية تجمع 290 ألف توقيع.. وتتعرض للتهديدات والتكفير "تمرد" المنوفية تجمع 290 ألف توقيع.. وتتعرض للتهديدات والتكفير

أكد محمد أبو ستيت، المنسق العام لحملة تمرد بالمنوفية، أن الحملة نجحت حتى الآن فى جمع 290 ألف توقيع لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف أبو ستيت أن الحملة ستظل مستمرة حتى يوم 30 من الشهر الحالى لجمع أكبر عدد من التوقيعات، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية أثبت أنها لا تميل لأحد، وإنما كل ما يشغل أهلها هو مصلحة الوطن الغالى.

وأوضح أبو ستيت أن الحملة ستقوم اليوم بفعالية بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لجمع أكبر عدد من التوقيعات، مؤكدا أن أعضاء الحملة يتعرضون للمضايقات وتهديدات عبر هاتف المحمول وتكفيرهم من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
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